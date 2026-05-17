Irak’ta Ali ez-Zeydi başbakanlık görevini devraldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak’ta düzenlenen resmî törenle başbakanlık görevini resmen devraldı.

Bağdat’ta gerçekleştirilen devir teslim töreninde Zeydi hem başbakanlık hem de “Silahlı Kuvvetler Komutanı” sıfatıyla görevini eski başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’den devraldı. Süreç, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi tarafından hükümeti kurma görevinin Zeydi’ye verilmesiyle başlamış, 14 Mayıs’ta parlamentoda kabineye güvenoyu verilmesiyle tamamlanmıştı.

Zeydi’nin başbakanlığa gelişi, ülkede uzun süren siyasi müzakerelerin ardından sağlanan uzlaşma sonucu gerçekleşti. Görevi devraldıktan sonra konuşan Zeydi, anayasal sürelere bağlı kalacağını ve tüm siyasi aktörlerle koordineli çalışacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Amidi ise yeni başbakana destek çağrısı yaptı.