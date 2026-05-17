Türkiye’den NATO’ya Stratejik Enerji Teklifi: 1,2 Milyar Dolarlık Askeri Yakıt Hattı

17 Mayıs 2026 - 16:21
News ID: 1815437
Türkiye, NATO müttefiklerine Bulgaristan üzerinden Romanya’ya uzanacak ve askeri amaçlı yakıt taşımayı hedefleyen yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yeni bir boru hattı projesi önerdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye, NATO’nun doğu kanadındaki lojistik ve enerji kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir altyapı projesi için müttefiklerine teklif sundu. Öneriye göre Bulgaristan üzerinden Romanya’ya uzanacak yaklaşık 1,2 milyar dolar maliyetli bir boru hattı inşa edilerek askeri amaçlı yakıt taşınması planlanıyor.

Projenin, NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri hareketliliğini destekleyecek kritik bir lojistik hat oluşturması hedefleniyor. Söz konusu boru hattının özellikle kriz veya çatışma durumlarında askeri birliklerin yakıt ihtiyacını hızlı ve güvenli biçimde karşılamayı amaçladığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre proje, NATO’nun doğu kanadında enerji ve lojistik dayanıklılığını artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda Avrupa’da artan güvenlik endişeleri ve bölgesel gerilimler, askeri tedarik hatlarının güçlendirilmesini gündemin üst sıralarına taşıdı.

Teklifin NATO müttefikleri arasında değerlendirilmesi beklenirken, projenin hayata geçirilmesi halinde Türkiye’nin bölgesel lojistik ağlarda daha merkezi bir rol üstlenebileceği ifade ediliyor.

