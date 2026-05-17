NYT: Rubio’nun Çin Söylemi Pekin Ziyareti Sonrası Değişti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- The New York Times’ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Çin’e yönelik açıklamalarında son dönemde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Gazete, Rubio’nun Pekin’e yaptığı ziyaret sırasında ve sonrasında kullandığı dilin önceki dönemlere kıyasla daha temkinli ve yumuşak hale geldiğini yazdı.

Haberde, Rubio’nun geçmişte Çin’e karşı daha sert ve eleştirel bir söylem benimsediği, ancak Pekin’de gerçekleştirilen diplomatik temasların ardından açıklamalarında ton değişikliği gözlendiği belirtildi. Bu değişimin, ABD ile Çin arasındaki gerilimi yönetmeye yönelik diplomatik çabaların bir parçası olabileceği ifade edildi.

Analistler, Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin son yıllarda ticaret, teknoloji ve güvenlik alanlarında ciddi gerilimler yaşadığını hatırlatırken, üst düzey diplomatik temasların iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutma açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Öte yandan haberde, ABD yönetiminin Çin politikasında genel stratejik rekabet yaklaşımını sürdürdüğü, ancak diplomatik temaslarda daha dengeli bir dil kullanma eğiliminin öne çıkabileceği değerlendirmesine yer verildi.