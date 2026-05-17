  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Washington Post: İran Savaşı, Trump’ı Çin Karşısında Zayıflattı

17 Mayıs 2026 - 16:40
News ID: 1815450
Washington Post: İran Savaşı, Trump’ı Çin Karşısında Zayıflattı

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yaptığı son ziyarete ilişkin analizinde, İran ile yaşanan savaşın ve bu durumdan kaynaklanan ekonomik baskıların, ABD’nin diplomatik gücü ve uluslararası konumu üzerinde kayda değer bir etki bıraktığını bildirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazetenin haberine göre, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından sadece bir yıl sonra patlak veren İran savaşı ve bunun doğurduğu ekonomik yükler, Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel arenadaki itibarını sarstı. Washington Post, askeri ve mali kaynakların Ortadoğu’ya akıtılmasının, Washington’un Çin karşısındaki pazarlık gücünü kırdığını ve Pekin ile olan rekabet dengesini olumsuz etkilediğini vurguladı. Analizde ayrıca, bu gelişmelerin ABD’nin Pasifik’teki müttefiklerine verdiği garantileri de sekteye uğrattığı belirtildi.

Washington Post: İran Savaşı, Trump’ı Çin Karşısında Zayıflattı

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha