NATO Kaynakları: İran’ın Füze Gücünün Büyük Bölümü Hâlâ Aktif

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- The Independent gazetesinin NATO kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran’ın füze kapasitesi, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen ortak saldırılara rağmen büyük ölçüde varlığını sürdürüyor. Haberde, saldırıların İran’ın askeri altyapısına zarar vermesine rağmen füze envanterinin önemli bir bölümünün hâlâ kullanılabilir durumda olduğu ifade edildi.

NATO çevrelerinden aktarılan değerlendirmelere göre İran’ın füze kapasitesinin en az yüzde 60’ının korunmuş olması, bölgedeki askeri dengeler açısından önemli bir unsur olarak görülüyor. Bu durumun İran’ın caydırıcılık kapasitesini tamamen kaybetmediğine işaret ettiği belirtiliyor.

Uzmanlar, İran’ın füze sistemlerinin büyük bölümünün farklı bölgelerde konuşlandırılmış olması ve bazı altyapıların yer altı tesislerinde bulunmasının bu kapasitenin korunmasında etkili olabileceğini ifade ediyor.

Söz konusu değerlendirme, bölgedeki askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde dikkat çekerken, analistler İran’ın elindeki kalan kapasitenin olası yeni çatışma senaryolarında belirleyici rol oynayabileceğini vurguluyor.