ABD Dışişleri’nde Kitlesel Tasfiye: Dış Krizler Derinleşirken Diplomasi Aparatı ‘Sistematik Tahliye’ Ediliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CNN’in raporuna göre, İran ile yaşanan savaş ve Ukrayna’daki kriz gibi dış politika sorunlarıyla boğuşan Washington yönetimi, Dışişleri Bakanlığı’nda (State Department) büyük bir çalkantıya sahne oluyor. Son aylarda yüzlerce diplomat ve üst düzey bürokrat ya görevinden alındı ya da istifa ederek kurumdan ayrıldı.

Bakanlık kaynaklarına dayanan haberde, sadece geçen hafta içinde yaklaşık 250 diplomatın kısa bir e-posta ile işlerine son verildiği belirtildi. Bu süreç, 2025 yazından itibaren başlayarak binin üzerinde çalışanın işten çıkarılmasını ve bazı uzmanlık bürolarının kapatılmasını da kapsıyor.

Gazeteye göre dünya genelindeki yüzden fazla ABD büyükelçiliği hâlâ onaylanmış daimi bir büyükelçiye sahip değil. Deneyimli diplomatların kurumdan ayrılışı ise kayda değer düzeyde artış gösterdi; Amerikan Dış Hizmetleri Derneği’nin açıklamasına göre geçen yıl yaklaşık iki bin diplomat bakanlıktan ayrıldı. Bu durumu değerlendiren bazı eski diplomatlar, yaşananları dış politika mekanizmasının “sistematik tahliyesi” olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu değişikliklerin kurumun yeniden yapılanması ve bürokrasinin azaltılması programı çerçevesinde gerçekleştiğini ve uluslararası krizleri yönetme kapasitesini etkilemediğini savunuyor. Ancak eleştirmenler, İran ve Ukrayna ile ilgili hassas müzakerelerin Cumhurbaşkanı’na yakın dar bir danışman çevresi tarafından yürütülmesinin, bu süreçle eş zamanlı olarak profesyonel diplomatların ve bölge uzmanlarının rolünü gözle görülür şekilde marjinalleştirdiğini öne sürüyor.