BAE’de Bereke Nükleer Santrali’ne İHA Saldırısı İddiası: Dış Bölümde Yangın

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Bereke Nükleer Santrali’nin insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığı iddia edildi. Bölgesel kaynaklara göre saldırının ardından tesisin dış kısmında yangın çıktı.

Olayın ardından güvenlik birimlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı ve yangına müdahale edildiği bildirildi. İlk bilgilere göre yangının santralin reaktör sistemlerine zarar verip vermediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BAE makamlarından henüz detaylı bir bilgilendirme gelmezken, olayın sabotaj veya askeri nitelikli bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor. Uzmanlar, nükleer tesislerin uluslararası hukuk kapsamında korunması gereken kritik altyapılar arasında yer aldığını hatırlatarak, bu tür iddiaların bölgesel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Bereke Nükleer Santrali, BAE’nin enerji üretim kapasitesinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak biliniyor. Gelişmenin bölgesel gerilimler bağlamında nasıl bir etki yaratacağı ise yakından izleniyor.