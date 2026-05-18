Savaşın Ekonomik Faturası Ağırlaşıyor: Küresel Şirketler Maliyet Şokuyla Karşı Karşıya

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının üretim maliyetlerini ciddi ölçüde artırdığını belirtiyor. Sanayi, lojistik ve kimya gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı büyük firmalar, artan giderleri dengelemek için üretim planlarını gözden geçirirken, bazıları ise yatırım programlarını ertelemeyi değerlendiriyor.

Tedarik zincirlerindeki kırılmalar da şirketler üzerinde ayrı bir baskı oluşturuyor. Limanlardaki yoğunluk, taşımacılık maliyetlerindeki artış ve bazı kritik hammaddelerde yaşanan arz sorunları, küresel üretim ağlarının işleyişini zorlaştırıyor. Bu durum özellikle elektronik, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde teslimat sürelerinin uzamasına yol açıyor.

Birçok uluslararası şirket son mali tablolarında bu gelişmelerin etkisini açıkça dile getirdi. Bazı firmalar maliyet baskısı nedeniyle ürün fiyatlarında artışa giderken, bazıları ise tüketici talebinin zayıflaması ihtimaline karşı daha temkinli bir strateji izlemeye başladı.

Ekonomistler, enerji piyasalarındaki belirsizlik ve jeopolitik riskler sürdükçe küresel şirketlerin maliyet baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Uzmanlara göre firmalar, üretim merkezlerini çeşitlendirme, alternatif enerji kaynaklarına yönelme ve tedarik ağlarını yeniden yapılandırma gibi adımlarla bu riskleri azaltmaya çalışıyor.