ABD–İran Savaşı Enerji Piyasalarını Sarstı: Yakıt Fiyatları Hızla Yükseliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında süren savaşın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Çatışmanın enerji tedarik hatlarını ve petrol sevkiyatını olumsuz etkilemesi, uluslararası piyasalarda yakıt fiyatlarının hızla artmasına neden oldu.

Özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma, birçok ülkede akaryakıt maliyetlerini doğrudan yükseltti. Enerji maliyetlerindeki bu artışın, ulaşım, üretim ve gıda fiyatları üzerinde de zincirleme etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Enerji krizi yalnızca ekonomik değil, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı ülkelerde muhalefet partileri hükümetleri enerji politikaları ve kriz yönetimi konusunda eleştirirken, hükümetler ise fiyat artışlarının küresel jeopolitik gerilimlerden kaynaklandığını savunuyor.

Uzmanlar, savaşın uzaması halinde enerji piyasalarındaki belirsizliğin artabileceğini ve küresel ekonominin yeni bir maliyet dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Özellikle stratejik petrol geçiş noktalarında yaşanabilecek yeni gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor.