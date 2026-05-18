Netanyahu Sonrası Tartışması: “Yeni Liderler Aynı Politikanın Farklı Yüzü”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail iç siyasetinde Netanyahu sonrası döneme yönelik umutlu senaryoların tartışıldığı süreçte, uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Bölge analistleri, yeni dönemde ilan edilen “değişim” söylemlerinin İsrail’in yapısal politikalarını ve güvenlik merkezli stratejik anlayışını göz ardı ettiğini vurguladı.

Değerlendirmelere göre, Başbakanlık koltuğuna aday olan Naftali Bennett ve diğer muhalif liderler, Netanyahu döneminde şekillenen Filistin politikalarını temel olarak sürdürme eğiliminde. Bu isimlerin önerdiği adımlar, kalıcı bir politika değişiminden ziyade mevcut yaklaşımın “farklı bir yüzle” devamı olarak görülüyor.

Uzmanlar, İsrail siyasetinde güvenlik önceliklerinin uzun süredir ideolojik tutumların önüne geçtiğini, bunun da Filistin meselesinde kapsamlı bir değişimi fiilen imkânsız kıldığını belirtiyor. Ayrıca uluslararası kamuoyunun “ılımlı geçiş” beklentilerinin, sahada gerçek karşılığının sınırlı olacağı uyarısı yapılıyor.

Analistler, Netanyahu sonrası dönemde retorik düzeyinde bazı farklılıklar beklenebileceğini, ancak İsrail’in politika mimarisinin, özellikle Filistin ve bölgesel güvenlik konularında, köklü bir değişime kapalı olduğunu ifade ediyor.