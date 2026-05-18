BAE’den Dikkat Çeken Hamle: Bin Zayed Petrol Üretimini Artırıyor, Demir Kubbe’yle Savunmayı Güçlendiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin enerji ve savunma alanında yeni adımlar attığı iddia ediliyor. Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ülkesinin OPEC+ ittifakıyla olan üretim sınırlamalarını gevşetmeyi veya tamamen ayrılmayı değerlendiren bir strateji üzerinde duruyor.

Söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde Abu Dabi’nin petrol üretimini artırarak küresel enerji piyasalarında daha bağımsız bir rol üstlenmesi bekleniyor. Analistler, böyle bir adımın hem OPEC+ içindeki dengeleri etkileyebileceğini hem de petrol fiyatları üzerinde yeni bir baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Enerji politikasındaki bu olası değişimle paralel olarak BAE’nin savunma alanında da dikkat çekici bir hamle yaptığı ifade ediliyor. İsrail ile son yıllarda hızla gelişen güvenlik iş birliği kapsamında, ülke topraklarına “Demir Kubbe” hava savunma sisteminin konuşlandırıldığı bildirildi. Sistem, kısa menzilli roket ve füze saldırılarına karşı etkili bir savunma kalkanı olarak biliniyor.

Bölge uzmanları, Abu Dabi’nin hem enerji üretimini artırmaya yönelik adımlarını hem de hava savunma kapasitesini güçlendirmesini, Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanma ihtimaline karşı stratejik bir hazırlık olarak değerlendiriyor. Ancak söz konusu iddialara ilişkin BAE yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.