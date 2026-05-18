Gazze İçin Yola Çıkan Küresel Sumud Filosuna Uluslararası Sularda İsrail Müdahalesi İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla Türkiye’den yola çıkan Küresel Sumud Filosu’yla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı bildirildi. Filoda yer alan aktivistler ve organizatörler, İsrail güçlerinin uluslararası sularda gemilere müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Aktivistlerin paylaştığı bilgilere göre filoda bulunan bazı gemiler İsrail unsurları tarafından yakından takip edildi ve durdurulmaya çalışıldı. Müdahalenin uluslararası sularda gerçekleştiği iddia edilirken, olayın ardından bölgede gerilim yükseldi.

Filoda çeşitli ülkelerden aktivistlerin yanı sıra insani yardım malzemeleri taşıyan gemilerin bulunduğu ifade ediliyor. Organizasyon yetkilileri, filonun amacının Gazze’ye yönelik ablukaya dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak olduğunu belirtti.

İsrail makamlarından ise söz konusu müdahale iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, uluslararası kamuoyunun olaya nasıl tepki vereceği merak konusu.