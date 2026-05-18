İsmail Kaani’den İzzeddin El‑Haddad İçin Taziye Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el‑Kassam Tugayları’nın Genelkurmay Başkanı İzzeddin el‑Haddad’ın hayatını kaybetmesi üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

Kaani mesajında, Haddad’ın Filistin davası için önemli bir figür olduğunu belirterek, onun mücadelesinin Filistin direniş hareketleri için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini dile getirdi. Mesajda, Haddad’ın ölümünün direnişi zayıflatmayacağı, aksine daha güçlü bir kararlılık oluşturacağı vurgulandı.

İranlı komutan ayrıca Filistin halkına ve direniş gruplarına başsağlığı dileyerek, bölgedeki gelişmelerin Filistin meselesinin uluslararası gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.

İzzeddin el‑Haddad’ın ölümüyle ilgili gelişmeler bölgede yakından takip edilirken, olayın Filistinli gruplar ve bölgesel aktörler arasındaki dengeler üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor.