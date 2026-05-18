İran’dan Hürmüz Boğazı Mesajı: ABD Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada bölgedeki güvenliğin korunmasının İran için temel bir öncelik olduğunu söyledi. Bekai, boğazdan geçen uluslararası deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra İran’ın egemenlik haklarının da korunması gerektiğini vurguladı.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığını eleştiren Bekai, Washington’un politikalarının Orta Doğu’da istikrarsızlığı artırdığını savundu. ABD’nin bölgeye yönelik hamlelerinin gerilimi yükselttiğini ifade eden İranlı sözcü, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.