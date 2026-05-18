Yemen’den Filistin Direnişine Mesaj: “İsrail’e Karşı Mücadele Devam Edecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki askeri yönetim, Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el‑Haddad’ın hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklama yaparak Hamas ve Filistin direnişine destek mesajı verdi. Açıklamada, Filistin halkının mücadelesinin yalnız olmadığı belirtilerek direniş güçleriyle dayanışmanın sürdürüleceği ifade edildi.

Yemenli yetkililer, İsrail’e karşı verilen mücadelenin bölgesel bir dayanışma gerektirdiğini belirterek Filistin direnişine siyasi ve moral desteklerini yineledi. Açıklamada, İzzeddin el‑Haddad’ın Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri olduğu vurgulanarak, onun mücadelesinin Filistin halkı için önemli bir miras bıraktığı ifade edildi.

Yemen yönetimi ayrıca İsrail’e karşı ortak mücadelenin devam edeceğini ve Filistin halkının haklı davasının desteklenmeyi sürdüreceğini belirtti. Açıklamada, bölgede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği ve Filistin direnişiyle dayanışmanın kararlılıkla süreceği mesajı verildi.