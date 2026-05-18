Gazze'de soykırımın son perdesi: 72 bin 763 Filistinli şehit oldu

18 Mayıs 2026 - 17:07
Katil İsrail rejiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 763'e ulaştı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 4'ü enkaz altından çıkarılan 6 ölü ve 19 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 871 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 562 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 763'e, yaralı sayısının da 172 bin 664'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

 

