İran‑ABD Hattında Gerilim Tırmanıyor: Askeri Çatışma İhtimali Yeniden Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasında bir süredir devam eden gerilim, karşılıklı sert mesajlar ve diplomatik temaslardan beklenen sonucun çıkmamasıyla yeniden yükseldi. Bölgedeki gelişmeleri takip eden kaynaklar, iki ülke arasında askeri çatışma ihtimalinin yeniden gündeme geldiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yürüttüğü temasların başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilirken, bu durumun Washington’un İran’a yönelik baskı politikasını daha da sertleştirebileceği değerlendiriliyor. Tahran yönetimi ise ABD’den gelen tehdit içerikli açıklamalara karşılık vererek herhangi bir saldırı durumunda sert yanıt verileceği mesajını yineledi.

Karşılıklı açıklamalar, özellikle Basra Körfezi ve çevresindeki askeri hareketlilikle birlikte bölgesel endişeleri artırdı. Uzmanlar, diplomatik kanalların zayıflaması ve tarafların geri adım atmayan tutumunun, bölgede yeni bir kriz ihtimalini güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Gelişmeler, Orta Doğu’da zaten kırılgan olan güvenlik dengesinin daha da hassas bir sürece girdiği şeklinde yorumlanıyor.