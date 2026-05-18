İsrail Ordusunda Alarm: Askerlerde “Yıpranma Sarmalı” İtirafı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun insan kaynakları departmanının yürüttüğü bir iletişim kampanyası, askeri personelin karşı karşıya olduğu yoğun baskıyı ve yıpranmayı gündeme taşıdı. Kampanyanın, bazı yasa tasarıları konusunda siyasi karar alıcıları ikna etmek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Hazırlanan rapor ve iletişim çalışmalarında, özellikle Gazze merkezli çatışmaların ardından hem muvazzaf hem de yedek askerlerin uzun süreli görevler nedeniyle ciddi bir yıpranma sürecine girdiği ifade edildi. Ordudaki personel açığı ve artan operasyonel yükün askerler üzerinde fiziksel ve psikolojik baskıyı artırdığı kaydedildi.

Askeri kaynaklar, yedek askerlerin sık aralıklarla göreve çağrılmasının hem ordu içindeki dengeyi hem de sivil yaşamı etkilediğine dikkat çekiyor. Bu durumun uzun vadede askeri kapasite ve personel sürdürülebilirliği açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Söz konusu iletişim kampanyasının, yeni düzenlemeler ve personel politikaları için siyasi destek sağlamayı amaçladığı değerlendirilirken, ortaya çıkan veriler İsrail ordusunda artan yorgunluk ve personel baskısına dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.