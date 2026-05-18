Eski ABD Kongre üyesi Greene: Trump'a karşı siyasi devrim yaşanabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de İran’a yönelik savaş söylemleri üzerindeki tartışmalar derinleşirken, eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı askeri müdahale seçeneğini gündeme alması halinde ülkede “siyasi bir devrim” yaşanabileceği uyarısında bulundu. Washington’daki iç siyasi kutuplaşmanın derinleştiği bir dönemde gelen açıklamalar, ABD içinde İran politikalarına yönelik çatlakların büyüdüğüne işaret ediyor.

RIA Novosti kaynaklı habere göre Greene, Trump yönetiminin Amerikan askerlerini İran’a göndermesi halinde bunun ABD kamuoyunda büyük bir siyasi kırılmaya yol açacağını belirterek, “Artık yeter. İttifaklar birleşecek ve bunu durduramayacaklar. Bu savaşı sona erdirmeliyiz. Bu tam anlamıyla bir aptallık” ifadelerini kullandı.

Greene daha önce de Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine tepki göstermiş ve bu açıklamaları “şeytani” ve “delilik” olarak nitelendirmişti. Eski Kongre üyesi ayrıca, ABD başkanlarının görevden alınmasına ilişkin anayasal süreçlere atıfta bulunarak, İran’a yönelik saldırgan söylemlerin ülke içinde ciddi siyasi sonuçlar doğurabileceğini savunmuştu.

Siyasi gözlemcilere göre ABD’de özellikle Irak ve Afganistan savaşlarının ardından oluşan savaş yorgunluğu, Washington’un yeni bir Batı Asya savaşına girmesine yönelik toplumsal desteği önemli ölçüde azaltmış durumda. Uzmanlar, trilyonlarca dolarlık maliyet ve on binlerce insanın hayatını etkileyen müdahalelerin ardından Amerikan kamuoyunda “sonsuz savaşlar” politikasına karşı güçlü bir tepki oluştuğunu belirtiyor.

Analistler ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik baskı stratejisinin yıllardır beklenen sonucu üretmemesinin Washington’daki siyasi krizleri daha da derinleştirdiğini ifade ediyor. Buna göre askeri tehditler, yaptırımlar ve diplomatik baskıya rağmen İran’ın bölgesel caydırıcılık kapasitesini koruması, Beyaz Saray’ın Batı Asya’daki hegemonya planlarını zora sokuyor. Bu durumun, Amerikan iç siyasetinde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yeni gerilim başlıkları oluşturduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan bazı uzmanlar, İsrail yanlısı lobilerin Washington üzerindeki etkisinin ABD dış politikasını giderek daha kırılgan hale getirdiğini savunuyor. Özellikle Gazze savaşı sonrası yükselen küresel tepkilerin ardından, Amerikan yönetiminin koşulsuz İsrail desteğinin uluslararası meşruiyet krizini derinleştirdiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.