Irak’ta Siyonist İsrail’e ait ikinci gizli üs ortaya çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Batılı medya kaynaklarında yer alan dikkat çekici iddialar, işgalci İsrail rejiminin Irak topraklarındaki gizli askeri faaliyetlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Iraklı yetkililere dayandırılan haberlerde, ülkenin batısındaki çöl bölgesinde Siyonist rejime ait ikinci gizli askeri üssün ortaya çıkarıldığı öne sürüldü. Bölgedeki gelişmeler, Washington-Tel Aviv ekseninin Irak’taki askeri ve istihbari varlığına dair uzun süredir dile getirilen iddiaları yeniden güçlendirdi.

The New York Times gazetesinin Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Batı Irak çölünde işgalci İsrail rejimine ait ikinci gizli askeri üs tespit edildi. Haberde, Tel Aviv yönetiminin söz konusu üslerden birinin inşasına 2024 yılının sonlarına doğru başladığı ifade edildi.

Sızdırılan belge ve saha raporlarına göre üslerden en az birinin, İsrail hava kuvvetleri tarafından “hava destek operasyonları” ile savaş uçaklarına yakıt ikmali amacıyla kullanıldığı belirtildi. Askeri uzmanlar, Irak’ın stratejik coğrafi konumunun, özellikle İran ve Suriye eksenli bölgesel denklemlerde Tel Aviv açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Haberde yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise ABD’nin rolüne ilişkin iddialar oldu. Iraklı yetkililer, Washington’un gerek geçtiğimiz yıl yaşanan kısa süreli çatışmalarda gerekse mevcut gerilim sürecinde, Irak’ın radar sistemlerini devre dışı bırakması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Buna göre Irak’ın hava sahası kontrol kapasitesinin zayıflatılması, ülkenin Amerikan askeri varlığına daha bağımlı hale gelmesine yol açtı.

Irak Genelkurmay Başkanı Abdul Emir Yarallah’ın, Amerikan askeri yetkilileriyle yaptığı özel görüşmelerde söz konusu güçlerin ABD’ye ait olmadığının teyit edildiği, bunun üzerine bölgede faaliyet gösteren unsurların İsrail bağlantılı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı. Bölgedeki güvenlik kaynakları, bu durumun Irak’ın egemenliği açısından ciddi bir güvenlik ihlali anlamına geldiğini ifade ediyor.

Haberde ayrıca Kerbela Operasyon Komutanlığı Sözcüsü’nün açıklamalarına da yer verildi. Açıklamada, Iraklı saha komutanı Şehit Avvad eş-Şemmeri’nin yabancı güçleri tespit ettikten sonra yerel yetkililerle iletişime geçtiği, ancak kısa süre sonra bağlantının kesildiği belirtildi. İki günlük arama çalışmalarının ardından Şemmeri’nin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Analistlere göre Washington’un Irak güvenlik yapısı üzerindeki etkisi, işgalci İsrail rejiminin bölgede daha rahat hareket edebilmesinin temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2003 ABD işgalinden sonra Irak’ın güvenlik mimarisinin büyük ölçüde Amerikan sistemine bağımlı hale geldiğini belirten uzmanlar, bu durumun yabancı askeri faaliyetlerin gizlenmesini kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Bölgesel gözlemciler ayrıca ABD ve İsrail’in Batı Asya’daki ortak askeri stratejisinin, yalnızca İran’a karşı baskı politikasıyla sınırlı olmadığını; aynı zamanda Irak, Suriye ve Lübnan’daki Direniş Cephesi hatlarını kuşatmayı hedeflediğini belirtiyor. Ancak son yıllarda bölgede yükselen halk tepkisi ve direniş gruplarının artan etkisi, Washington-Tel Aviv ekseninin hareket alanını giderek daraltıyor.