İsrail’in Lübnan Planı Değişti: “Hızlı Savaş” Yerini Yıpratma Sürecine Bıraktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenlik değerlendirmelerine göre İsrail’in Lübnan cephesine yönelik askeri stratejisinde önemli bir değişim yaşandı. İlk aşamada kısa sürede sonuç almayı hedefleyen “hızlı savaş” yaklaşımının, sahadaki gelişmeler ve direncin beklenenden güçlü olması nedeniyle yerini daha uzun soluklu bir yıpratma sürecine bıraktığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu değişim, sadece askeri alanda değil İsrail’in iç dengelerinde de etkisini göstermeye başladı. Süreklilik kazanan askeri hazırlık ve operasyonlar, ordu üzerinde personel ve lojistik baskıyı artırırken ekonomik maliyetlerin de giderek büyüdüğü belirtiliyor.

Bununla birlikte uzun süren gerilimin İsrail toplumunda da yorgunluk ve belirsizlik duygusunu güçlendirdiği ifade ediliyor. Analistler, Lübnan cephesinde ortaya çıkan bu yeni tablonun bölgesel dengeleri etkileyebileceğini ve çatışmanın kısa vadede çözülmesinin zor göründüğünü değerlendiriyor.