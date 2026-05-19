ICC’den İsrailli Yetkililere Tutuklama Hazırlığı İddiası: Tel Aviv’de Alarm

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC), İsrailli üst düzey siyasi ve askeri isimler hakkında tutuklama kararı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Tel Aviv yönetiminin konuyu yakından takip ettiği bildiriliyor.

Haberlere göre ICC’nin söz konusu hazırlığı, İsrail’in son dönemdeki operasyonlarının uluslararası hukuk bağlamında incelemeye alınmasıyla ilişkili. Mahkemenin değerlendirmesinin, özellikle sivillerin korunmasına ilişkin yükümlülükler ve askeri operasyonların kapsamı üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

İsrail hükümeti iddialara ilişkin resmi bir yorum yapmazken, yerel kaynaklar kararın açıklanması halinde diplomatik ve siyasi sonuçların ciddi olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, böyle bir hamlenin İsrail’in dış ilişkilerinde gerilimi artırabileceğini ve uluslararası arenada yeni tartışmaları tetikleyebileceğini belirtiyor.

ICC’nin olası adımı, halihazırda gergin olan uluslararası hukuk ve diplomasi alanındaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, süreç hem bölgesel hem küresel aktörler tarafından dikkatle izleniyor.