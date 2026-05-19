Rusya’dan ‘Yeni Saldırı’ Uyarısı: Kiev, Baltık Ülkelerini Kullanabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna’nın Rusya Federasyonu’nun arka bölgelerine yönelik yeni bir dizi saldırı planladığı konusunda uyarıda bulundu. SVR tarafından yapılan açıklamaya göre, Kiev yönetiminin bu saldırıları organize ederken Baltık ülkeleri topraklarını operasyonel üs olarak kullanma ihtimali bulunuyor.

SVR’den yapılan bilgilendirmede, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin istihbarat ve sabotaj gruplarının, Rusya’nın stratejik derinliklerindeki hedeflere yönelik eylemler için hazırlık yaptığı belirtildi. Bu operasyonlarda, özellikle insansız hava araçları (İHA) ve uzun menzilli füzelerin kullanılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rus istihbaratının iddiası, bölgedeki gerilimi artırabilecek nitelikte. Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya) NATO üyesi olmaları sebebiyle, bu tür bir kullanımın bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Moskova, Baltık ülkelerini olası saldırıların üssü olarak kullanma iddialarıyla ilgili olarak NATO’ya ve ilgili ülkelere diplomatik kanallardan uyarıda bulunabilir.

Kiev yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu iddialar, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO’nun doğu kanadındaki gerilimin yeni bir boyut kazanabileceğine işaret ediyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.