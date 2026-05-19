İsrail Hükümet Uçağı Abu Dabi’de: Gizemli Ziyaret Dikkat Çekti

19 Mayıs 2026 - 16:31
News ID: 1816414
İsrail basını, Tel Aviv’den kalkan bir hükümet uçağının Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye iniş yaptığını duyurdu. Uçuşun amacı ve yolcu listesine ilişkin ise resmi makamlardan henüz açıklama gelmedi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’e ait bir hükümet uçağının Abu Dabi’ye iniş yaptığına ilişkin haberler, bölgesel diplomasi açısından yeni soru işaretleri doğurdu. İsrail basınında yer alan bilgilere göre uçak, resmi kayıtlarda hükümet filosuna ait olarak görünüyor ancak ziyaretin içeriği ve katılımcıları kamuoyuna açıklanmadı.

Uçuşun zamanlaması dikkat çekerken, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik ve güvenlik temelli temasların son dönemde yoğunlaştığı biliniyor. Uzmanlar, görüşmenin güvenlik iş birliği, bölgesel tehdit algısı veya ekonomik projelerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Ne İsrail Başbakanlık Ofisi’nden ne de BAE makamlarından konuya ilişkin resmi bir doğrulama ya da yalanlama geldi. Sessizlik, temasın hassas başlıklar içerebileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Bölgedeki gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaretin, önümüzdeki günlerde yapılabilecek açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

