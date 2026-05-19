Rusya’dan Nükleer Güç Gösterisi: Stratejik Kuvvetlerle Geniş Tatbikat Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir askeri tatbikatın başlatıldığını açıkladı. Bakanlığa göre 19–21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikat, Rusya’nın nükleer caydırıcılık kapasitesini test etmeyi amaçlıyor.

Tatbikat kapsamında kara konuşlu kıtalararası balistik füze birlikleri, stratejik bombardıman uçakları ve deniz konuşlu nükleer platformların senaryo doğrultusunda görev alacağı belirtildi. Yetkililer, tatbikatın komuta-kontrol sistemlerinin işleyişi ile stratejik kuvvetlerin koordinasyonunun test edilmesine odaklandığını ifade etti.

Açıklamada, tatbikatın planlı bir askeri faaliyet olduğu ve Rusya’nın savunma hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Rusya’nın nükleer üçlüsünü oluşturan kara, hava ve deniz unsurlarının farklı aşamalarda senaryoya dahil olacağı bildirildi.

Bölgesel güvenlik ortamının giderek daha hassas hale geldiği bir dönemde başlatılan tatbikat, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, Moskova’nın bu tür tatbikatlarla hem askeri hazırlığını test etmeyi hem de stratejik caydırıcılık mesajı vermeyi amaçladığını değerlendiriyor.