Kentucky’de Kritik Ön Seçim: Massie, Trump Destekli Rakibine Karşı Sandıkta

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Kentucky eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ön seçimleri, parti içi dengeler açısından dikkatle izlenen bir mücadeleye sahne oluyor. Mevcut Kongre üyesi Thomas Massie, Başkan Donald Trump ve İsrail yanlısı lobilerin güçlü desteğini alan rakibi Ed Gallrein karşısında yeniden adaylık için yarışıyor.

Uzun süredir Kongre’de görev yapan Massie, parti çizgisinden bağımsız çıkışları ve Trump yönetimiyle zaman zaman yaşadığı görüş ayrılıklarıyla biliniyor. Gallrein ise kampanyasını Trump’a yakınlık, dış politika ve güvenlik vurgusu üzerine kurarak parti tabanındaki muhafazakâr seçmeni konsolide etmeyi hedefliyor.

Ön seçim, yalnızca Kentucky için değil, Cumhuriyetçi Parti’nin iç yönelimi açısından da önem taşıyor. Analistler, yarışın sonucunun Trump’ın parti üzerindeki etkisinin sahadaki karşılığını göstermesi bakımından kritik bir test olduğunu belirtiyor.

Sandıkların kapanmasının ardından açıklanacak sonuçların, hem Massie’nin Kongre’deki geleceğini hem de Cumhuriyetçi Parti içindeki güç dengelerini etkilemesi bekleniyor.