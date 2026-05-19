Nebatiye’de Kanlı Saldırı: İsrail’in Vurduğu Evde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’da gerilim yeniden tırmanıyor. El Meyadin televizyonunun bölgedeki muhabiri, İsrail’in Nebatiye ilçesine bağlı Kefr Sir beldesinde bir konutu hedef aldığını ve saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırının ardından olay yerine ambulans ve sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin doğrudan bir açıklama gelmezken, bölgedeki kaynaklar hedef alınan yapının sivil yerleşim alanı içinde bulunduğunu belirtiyor. Lübnanlı yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

Son dönemde sınır hattında artan karşılıklı saldırılar, Güney Lübnan’daki güvenlik durumunu kırılgan hale getirirken, yaşanan son olayın bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebileceği değerlendiriliyor. Uluslararası toplumdan ise itidal çağrıları geliyor.