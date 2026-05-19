79 Günde 85 Milyar Dolar: ABD’nin İran Operasyonlarının Maliyeti Açıklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların bütçeye etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bağımsız bir savunma harcamaları izleme platformu tarafından yayımlanan son rapora göre, operasyonların maliyeti 79 gün içinde 85 milyar dolar sınırını geçti.

Raporda, harcamaların büyük bölümünün hava operasyonları, mühimmat kullanımı, deniz konuşlu görev gruplarının sevkiyatı ve bölgeye yapılan ek askeri yığınaklardan kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca lojistik destek, personel konuşlandırma ve savunma sistemlerinin aktif kullanımı da maliyeti artıran kalemler arasında gösterildi.

Ekonomistler, bu ölçekte bir askeri harcamanın ABD federal bütçesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini, uzun vadede ise borçlanma ve savunma bütçesi dengelerinde yeni düzenlemeleri gündeme getirebileceğini ifade ediyor.

Kamuoyu araştırmaları ise Amerikan seçmeninin önemli bir bölümünün operasyonun maliyeti ve stratejik hedefleri konusunda netlik beklediğini ortaya koyuyor. Kongre’de bazı üyelerin harcamaların denetimi ve operasyonun kapsamına ilişkin daha ayrıntılı bilgilendirme talep etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, çatışmanın süresine bağlı olarak maliyetin katlanarak artabileceğine dikkat çekiyor. Savunma çevreleri ise harcamaların, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını ve caydırıcılığını sürdürme stratejisinin bir parçası olduğunu savunuyor.