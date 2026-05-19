Gazze’de “Barış Konseyi” Çıkmazı: Yol Haritası Tıkanma Noktasında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki çatışmaları sonlandırmak ve kalıcı bir istikrar sağlamak amacıyla kurulan “Barış Konseyi”, hazırladığı yol haritasının uygulanmasında önemli zorluklarla karşı karşıya. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, taraflar arasındaki güven eksikliği ve temel önceliklerin farklılığı, belirlenen planın hayata geçirilmesini güçleştiriyor.

Yol haritasının çeşitli başlıklarında yaşanan tıkanıklıkların temelinde; ateşkesin sürdürülebilirliği, bölgenin idari yönetimi ve insani yardımların dağıtım süreçlerine ilişkin köklü görüş ayrılıklarının yattığı belirtiliyor. Barış Konseyi temsilcileri, planın başarısızlığa uğramaması için yoğun temaslarını sürdürürken, sahadaki operasyonel belirsizliklerin çözüm sürecini yavaşlattığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, sürecin kilitlenmesinin bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle tarafların taviz vermeye yanaşmadığı başlıkların, diplomatik trafiği tıkadığı ve taraflar arasındaki diyaloğu zayıflattığı gözlemleniyor.

Konseyin, süreci yeniden canlandırmak adına önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeni bir “acil durum toplantısı” çağrısında bulunabileceği gelen bilgiler arasında. Gazze’nin geleceği için kritik öneme sahip olan bu yol haritasının akıbeti, bölgedeki tüm aktörler tarafından yakından takip ediliyor.