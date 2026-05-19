Hizbullah’tan Sınır Hattında Saldırı: İsrail Askerleri ve Araç Hedef Alındı

Açıklamada saldırının hangi silah sistemiyle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı verilmezken, hedef alınan noktaların sınır bölgesindeki askeri hareketliliğe karşılık olarak vurulduğu ifade edildi. Saldırının ardından bölgede kısa süreli çatışma seslerinin duyulduğu bildirildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak son aylarda Lübnan-İsrail sınır hattında karşılıklı saldırıların arttığı ve zaman zaman topçu atışları ile insansız hava araçlarının kullanıldığı biliniyor.

Bölgedeki gelişmeler, Gazze’de devam eden çatışmaların gölgesinde Lübnan sınırındaki gerilimin de yükselme ihtimaline işaret ediyor. Uzmanlar, sınır hattındaki bu tür saldırıların daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.