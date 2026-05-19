ABD’den Patriot Sistemine Yenilik: Maliyet Düşürücü Füze İçin Savunma Şirketlerine Çağrı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ordusu, Patriot hava savunma sistemlerinin maliyetini düşürmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Savunma bakanlığı, yeni nesil önleyici füze geliştirilmesi amacıyla savunma sanayi şirketlerinden teklif toplamaya başladığını açıkladı.

Yetkililer, mevcut Patriot sistemlerinde kullanılan füzelerin yüksek maliyetinin, geniş çaplı operasyonlarda sürdürülebilirliği zorlaştırdığını vurguladı. Bu nedenle, performanstan ödün vermeden daha hesaplı ve etkin bir füze tasarımı için Ar-Ge çalışmalarında özel sektörün katılımını öncelikli olarak değerlendiriyor.

Yeni füzenin, hem maliyet hem de tedarik sürecinde avantaj sağlaması hedeflenirken, savunma şirketlerinin teknolojik yenilik ve hızlı üretim kapasitesi, teklif sürecinde öne çıkan kriterler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, yeni nesil önleyici füzenin geliştirilmesiyle ABD’nin müttefiklerine daha erişilebilir savunma sistemleri sunabileceği ve küresel pazarda rekabetçiliğini artırabileceğini belirtiyor. Proje kapsamında değerlendirme süreci önümüzdeki aylarda tamamlanacak, ardından seçilen şirketlerle prototip ve test aşamalarına geçilecek.