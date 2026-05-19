AB’den Washington’a “Zeytin Dalı”: Ek Vergi Krizi Büyümeden Yumuşatma Arayışı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği (AB), transatlantik ticaret hattında yeni bir gerilimi tetikleyebilecek gümrük vergisi krizini büyümeden yönetmek için hazırlık yapıyor. Brüksel, geçen yıl ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasının sorunsuz uygulanmasını sağlamak ve Washington’ın bazı kalemlerde gümrük vergilerini sert biçimde artırma ihtimalini önlemek amacıyla, halihazırda bazı Amerikan ürünlerine uygulanan vergilerden kısmen feragat etmeyi değerlendiriyor.

Diplomatik kaynaklara göre, AB Komisyonu önümüzdeki haftalarda üye ülkelere, belirli Amerikan mallarında gümrük yükünün hafifletilmesine dönük bir dizi seçenek sunacak. Bu adımın, ABD tarafında özellikle otomotiv, çelik-alüminyum ve tarım ürünlerine yönelik yeni yaptırım veya tarife artışı ihtimalini dengelemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Brüksel, sınırlı ve hedefli bir vergi indirimiyle hem kendi ihracatçılarının pazar erişimini korumayı hem de Washington ile kırılgan hale gelen ticari diyaloğu yumuşatmayı amaçlıyor. Sürecin, üye ülkeler arasında sanayi ve tarım çıkarları üzerinden yoğun bir pazarlık yaratması bekleniyor.

AB yetkilileri, “tek taraflı taviz” eleştirilerini önlemek için, olası vergi feragatinin karşılığında ABD’den de anlaşma hükümlerine bağlılık ve yeni ek tarifelerden kaçınma yönünde “yazılı ve somut güvence” talep edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Brüksel ile Washington arasında yürütülen temasların seyrinin, önümüzdeki dönemde transatlantik ticari ilişkilerin tonunu belirleyecek kritik başlıklardan biri olacağı ifade ediliyor.