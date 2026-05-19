Bolivya’da Siyasi Tansiyon Zirvede: Morales Yandaşları Başkent Kapısında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar kritik bir aşamaya girdi. Eski Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçileri tarafından organize edilen geniş katılımlı yürüyüş, başkent La Paz’ın sınırlarına ulaşarak hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. Altı günlük uzun bir yürüyüşün ardından başkente ulaşan eylemciler, Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın görevden çekilmesini talep ediyor.

Ülkenin birçok bölgesinde 12 gündür devam eden yol kapatma eylemleri ve genel grevler, temel hizmetlerin aksamasına ve tedarik zincirlerinin tıkanmasına yol açmış durumda. Protestocular, ekonomik kriz ve siyasi yönetim biçimini eleştirerek, talepleri karşılanana kadar eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguluyor.

Hükümet kanadı ise gösterileri “demokratik istikrarı bozmaya yönelik bir hamle” olarak nitelendirerek, diyaloğun tek çözüm yolu olduğunu savunuyor. Ancak protestocuların taleplerinin netleşmesi ve Morales’e bağlı grupların katılımı, taraflar arasındaki uçurumu derinleştiriyor.

Güvenlik güçlerinin başkent çevresinde yoğun önlemler aldığı bildirilirken, başkent La Paz’da olası bir karşı karşıya gelme ihtimali endişeyle takip ediliyor. Uluslararası gözlemciler, Bolivya’daki bu siyasi tıkanıklığın derinleşmesinin bölgesel güvenlik açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.