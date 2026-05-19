ABD Basını Yazdı: İsrail, İran Savaşı Sırasında Irak’taki Gizli Üsleri Kullandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD basınında yer alan çarpıcı iddialara göre, İsrail ordusu İran’la yaşanan çatışmalar sırasında Irak’ın batısında bulunan bazı gizli üsleri operasyonel amaçlarla kullandı. Haberde, söz konusu üslerin özellikle uzun menzilli operasyonlar ve insansız hava araçları için lojistik merkez olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Iraklı güvenlik kaynakları ve saha komutanları, ülkenin batısındaki çöl bölgelerinde bir süredir “olağandışı askeri hareketlilik” gözlemlediklerini ancak bu faaliyetlerin kapsamına dair net bilgi paylaşılmadığını belirtti. Yerel kaynaklar, bazı hava sahası aktivitelerinin rutin dışı olduğunu ifade etti.

Bağdat yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemesi ise siyasi ve güvenlik çevrelerinde tartışma yarattı. Irak parlamentosundaki bazı milletvekillerinin hükümete, ülke egemenliğinin ihlal edilip edilmediğine dair açıklama çağrısında bulunabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, iddiaların doğrulanması halinde bunun Irak’ın iç dengeleri ve bölgesel güvenlik mimarisi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Irak topraklarının üçüncü taraflarca askeri operasyonlarda kullanılması, hem İran’la ilişkileri hem de ülkenin tarafsızlık politikasını zora sokabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Washington ve Tel Aviv yönetimlerinden ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor.