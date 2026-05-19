İşgal Altındaki Kuzeyde Eş Zamanlı Operasyonlar: Direniş Güçleri Birden Fazla Hedefi Vurdu

Operasyonların farklı noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırıların özellikle askeri altyapı ve saha koordinasyonunu aksatmayı amaçladığı ifade edildi. Direniş kaynakları, bazı operasyonlarda güdümlü mühimmat ve insansız sistemlerin kullanıldığını öne sürdü.

Sahadan gelen bilgilere göre saldırıların ardından bölgede güvenlik hareketliliği arttı ve askeri birlikler alarm durumuna geçti. Hedef alınan unsurlarda hasar oluştuğu iddia edilirken, kayıplara ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Uzmanlar, kuzey bölgelerinde artan bu tür operasyonların sahadaki güç dengelerini etkileme potansiyeline sahip olduğunu ve gerilimin yeni bir aşamaya taşınabileceğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler hem askeri hem de diplomatik çevreler tarafından yakından takip ediliyor.