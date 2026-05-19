İran’dan Hürmüz Hattında Yeni Savunma Hamlesi: Qeşm Adası’nda Hava Savunması Aktif

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hazırlıklarını güçlendirmeye devam ediyor. İranlı askeri kaynaklara göre, ülkenin güneyinde yer alan ve Hürmüz Boğazı’na hakim konumdaki Qeşm Adası’nda hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Yetkililer, konuşlandırılan sistemlerin bölgedeki hava sahasını izleme ve olası tehditlere karşı hızlı müdahale kapasitesini artırmayı amaçladığını belirtti. Qeşm Adası’nın coğrafi konumu, Basra Körfezi’nden geçen enerji ve ticaret hatlarını gözetleme açısından stratejik önem taşıyor.

İran’ın bu adımı, son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik ve güvenlik endişeleri bağlamında değerlendiriliyor. Uzmanlar, Tahran’ın özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki savunma altyapısını güçlendirerek hem caydırıcılığını artırmayı hem de kritik deniz geçişlerini korumayı hedeflediğini ifade ediyor.

Küresel petrol sevkiyatının önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’na yakın bu askeri konuşlandırma, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından uluslararası çevreler tarafından da yakından izleniyor.