Putin Pekin Yolcusu: Moskova-Pekin Hattında Kritik Diplomasi Trafiği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki günlerde stratejik ortağı Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin ve Pekin kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi planlanan bu ziyaret, küresel jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde gerçekleşecek olması nedeniyle uluslararası kamuoyunun yakın markajında.

Görüşmenin gündeminde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, enerji arz güvenliği ve savunma alanındaki stratejik ortaklığın daha ileri taşınması gibi kritik başlıkların yer alması bekleniyor. Batı yaptırımları karşısında Moskova-Pekin hattındaki yakınlaşmanın “kapsamlı bir stratejik ortaklığa” dönüşme sürecinin bu ziyaretle somut bir ivme kazanacağı öngörülüyor.

Analistler, Putin’in gerçekleştireceği bu ziyaretin, Rusya’nın uluslararası arenada maruz kaldığı izolasyon girişimlerine karşı Çin ile birlikte geliştirdiği “çok kutuplu dünya” vizyonunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Teknoloji transferi, ticaret rotaları ve bölgesel krizlere yönelik ortak bir tutum geliştirilmesi, Pekin’deki masanın en önemli maddeleri arasında gösteriliyor.

Ziyaretin ayrıca, enerji piyasaları ve küresel sorunlarda iki liderin sergileyeceği duruş açısından dünyaya yeni mesajlar taşıyacağı değerlendiriliyor. Görüşmeler sonunda liderlerin, ikili ticaret hacmini artırmaya yönelik yeni mutabakatlara imza atması bekleniyor.