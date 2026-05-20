ABD Senatosu’ndan İran freni: Trump’ın savaş yetkilerini sınırlandırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırılarını Kongre denetimine bağlamayı amaçlayan “Savaş Yetkileri Tasarısı”nı yedinci oylamada kabul etti. Washington’da uzun süredir tartışma konusu olan tasarı, Beyaz Saray’ın İran’a karşı giderek genişleyen askeri operasyonlarının Amerikan iç siyasetinde de ciddi rahatsızlık oluşturduğunu ortaya koydu.

Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 50 senatör tasarı lehinde oy kullanırken, 47 senatör karşı çıktı. Böylece Trump yönetiminin İran’a yönelik yeni askeri adımlarının Kongre onayına tabi tutulmasını öngören düzenleme ilk kez Senato’dan geçmiş oldu. Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki altı oylamada olduğu gibi tasarıya destek verirken, Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy’nin de bu kez “evet” oyu kullanması dikkat çekti. Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıkan tek Demokrat isim oldu.

Tasarı, şimdi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin gündemine taşınacak. ABD basınına konuşan bazı Kongre üyeleri, benzer içerikli bir düzenlemenin kısa süre içinde Temsilciler Meclisi’nde de oylanmasının beklendiğini aktardı. Ancak Beyaz Saray çevreleri, Trump’ın tasarıyı veto etmeye hazırlandığını belirtiyor.

Washington’daki siyasi gözlemciler, söz konusu gelişmenin yalnızca anayasal bir yetki tartışması olmadığını, aynı zamanda ABD’nin Ortadoğu’daki maliyetli askeri müdahalelerine yönelik büyüyen toplumsal ve siyasi tepkinin yansıması olduğunu değerlendiriyor. Özellikle Irak ve Afganistan savaşlarının ardından Amerikan kamuoyunda oluşan “sonsuz savaşlar” yorgunluğunun, İran’la doğrudan çatışma ihtimaline karşı Kongre içinde daha görünür hale geldiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırgan politikaları, Washington’un onlarca yıldır sürdürdüğü baskı ve yaptırım stratejisinin devamı niteliğinde. Ancak bu süreçte İran’ın bölgesel caydırıcılık kapasitesini koruması, Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik etkisini sürdürmesi ve direniş ekseniyle geliştirdiği askeri-siyasi koordinasyon, ABD’nin beklediği hızlı sonuçları elde etmesini zorlaştırıyor. Bu durumun, Amerikan siyasetinde savaşın ekonomik ve askeri maliyetlerine ilişkin kaygıları artırdığı belirtiliyor.

1973 tarihli “Savaş Yetkileri Yasası”, ABD başkanlarının tek taraflı savaş kararı almasını sınırlamak amacıyla Vietnam Savaşı sonrasında yürürlüğe girmişti. Yasa, başkanın herhangi bir ülkeye yönelik geniş çaplı askeri operasyon öncesinde Kongre’ye bilgi vermesini ve onay almasını zorunlu kılıyor. Ayrıca Kongre tarafından onaylanmayan askeri operasyonların 60 gün içinde sonlandırılması gerekiyor. Analistler, Senato’daki son oylamanın, Amerikan siyasi sisteminde yürütmenin savaş yetkilerine karşı yükselen kurumsal itirazın yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdiğini ifade ediyor.

İran cephesinde ise Washington’daki bu tartışmaların, ABD yönetiminin bölgesel stratejisinde yaşadığı belirsizliklerin işareti olduğu yorumları yapılıyor. Bölgedeki uzmanlar, Tahran’ın askeri ve diplomatik direncinin, ABD’nin İran’a yönelik doğrudan savaş seçeneğini hem uluslararası hem de iç politikada daha tartışmalı hale getirdiğini vurguluyor.