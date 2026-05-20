İran’dan Washington’a 1953 mesajı: Düşmanlık devrimle değil darbeyle başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın eski Başbakanı Muhammed Musaddık’ın doğum yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik düşmanca politikalarının 1979 Devrimi’yle değil, 1953’teki İngiliz-Amerikan destekli darbeyle başladığını vurguladı. Bekayi’nin açıklamaları, Washington’un İran’a yönelik onlarca yıllık müdahale politikalarının tarihsel boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs’ın İran’da petrolün millileştirilmesi sürecinin simge isimlerinden Musaddık’ın doğum günü olduğunu hatırlattı. İranlı sözcü, Musaddık hükümetinin “ulusal çıkarları savunduğu, dış tahakküme direndiği ve ülke kaynaklarının yağmalanmasına karşı çıktığı” için ABD ve İngiltere tarafından desteklenen şiddet içerikli bir darbeyle devrildiğini ifade etti.

1953 yılında CIA ve İngiliz istihbaratı MI6 tarafından organize edilen darbe, Ortadoğu tarihinin en kritik kırılma noktalarından biri olarak görülüyor. Operasyon sonucunda demokratik yollarla seçilmiş Musaddık hükümeti devrilmiş, İran’ın petrol politikaları yeniden Batılı şirketlerin etkisine açılmıştı. Tarihçiler, bu müdahalenin İran toplumunda Batı’ya yönelik güvensizliğin temel nedenlerinden biri haline geldiğini belirtiyor.

Bekayi açıklamasında, ABD’li yetkililerin sık sık “47 yıllık İran karşıtlığı” söylemini kullandığını ancak bunun “tarihin bilinçli şekilde çarpıtılması” olduğunu söyledi. İranlı sözcü, “ABD’nin İran halkına yönelik düşmanlığı 1979’da değil, 1953’te başladı” ifadelerini kullanarak, İran halkının onlarca yıldır yaptırımlar, ekonomik baskılar, askeri tehditler ve dış müdahalelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Uzmanlara göre Washington’un İran politikası, Soğuk Savaş döneminden bu yana enerji kaynakları, bölgesel nüfuz ve jeopolitik denetim hedefleri doğrultusunda şekillendi. İran petrolünün millileştirilmesine karşı gerçekleştirilen 1953 darbesi, Batılı güçlerin Ortadoğu’daki enerji hakimiyetini koruma stratejisinin önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Benzer şekilde Irak işgali, Libya müdahalesi ve bölgedeki yaptırım politikalarının da aynı jeopolitik yaklaşımın devamı olduğu ifade ediliyor.

Bekayi, Musaddık’ın siyasi mirasının bugün de İran açısından önemli dersler içerdiğini vurgulayarak, “Ulusal onuru, egemenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı korumanın tek güvenilir yolu siyasi bağımsızlık ve egemen haklar üzerinde ısrar etmektir” dedi. İranlı yetkililer, son yıllarda Batı yaptırımlarına rağmen yerli üretim, savunma sanayi ve bölgesel diplomasi alanlarında atılan adımların, ülkenin bağımsızlık stratejisinin parçası olduğunu savunuyor.

Analistler, İran’ın son dönemde bölgesel caydırıcılığını artırması ve Batı baskısına rağmen siyasi direncini korumasının, 1953 darbesinin İran devlet hafızasında bıraktığı etkinin halen güçlü olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Özellikle ABD’nin askeri tehditleri ve ekonomik yaptırımlarına rağmen İran’ın bölgesel denklemde etkisini sürdürmesi, Washington’un uzun vadeli baskı stratejisinin sınırlılıklarını ortaya koyuyor.