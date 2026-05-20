Hizbullah’tan Siyonist İsrail’e üçlü darbe: İHA ve topçu operasyonları düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan İslami Direnişi Hizbullah, işgalci İsrail’in ateşkes ihlalleri ve Güney Lübnan’daki askeri hareketliliğine karşı üç ayrı hassas operasyon düzenlediğini açıkladı. Direniş güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Siyonist rejime ait askeri araçlar, birlik toplama noktaları ve elektronik harp ekipmanlarının hedef alındığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Hizbullah savaşçıları, yerel saatle 18.30’da el-İskenderune bölgesindeki İsrail askeri araçlarını kamikaze İHA ile vurdu. Açıklamada saldırının doğrudan işgal güçlerinin sahadaki hareketliliğini hedef aldığı belirtildi.

Direniş güçleri ayrıca Nakura beldesindeki er-Rande tepelerinde bulunan Siyonist askerlerin toplandığı merkezleri ve askeri ekipmanlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Bölgedeki kaynaklar, saldırı sonrası işgal güçleri arasında hareketlilik yaşandığını aktardı.

Hizbullah tarafından gerçekleştirilen üçüncü operasyonda ise Reşaf beldesinde konuşlandırılan ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için kullanılan “Drone Dome” tipi elektronik karıştırma sistemi kamikaze İHA ile vuruldu. Askeri uzmanlar, elektronik harp sistemlerinin hedef alınmasının, direniş güçlerinin son dönemde İsrail’in hava savunma ve keşif kapasitesini zayıflatmaya yönelik strateji izlediğini gösterdiğini belirtiyor.

Lübnan İslami Direnişi yaptığı açıklamada operasyonların, işgalci İsrail’in Güney Lübnan’daki saldırıları ve ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Son aylarda sınır hattında sık sık yaşanan çatışmalar, Tel Aviv yönetiminin Lübnan cephesinde askeri baskıyı artırdığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmişti. Ancak buna karşılık Hizbullah’ın sahadaki operasyonel kapasitesini koruması ve gelişmiş İHA kabiliyetlerini kullanması, direniş ekseninin caydırıcılık gücünü sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Bölgesel güvenlik uzmanlarına göre İsrail’in Gazze savaşını Lübnan cephesine genişletme girişimleri, yalnızca askeri değil ekonomik ve siyasi riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle 2006 Lübnan savaşında İsrail ordusunun beklediği sonucu alamaması ve Hizbullah’ın uzun süreli direniş kapasitesi, bugün de Tel Aviv’in kuzey cephesindeki hesaplarını zorlaştıran temel faktörler arasında gösteriliyor. Analistler, direniş güçlerinin son operasyonlarının İsrail’in teknolojik üstünlüğüne rağmen asimetrik savaş alanında ciddi baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

Direniş eksenine yakın kaynaklar ise Güney Lübnan’daki operasyonların, yalnızca askeri karşılık değil aynı zamanda İsrail’in bölgesel genişleme stratejisine karşı caydırıcı mesaj taşıdığını belirtiyor. İran destekli direniş ağlarının koordineli hareket etmesi, Washington ve Tel Aviv’in bölgesel baskı politikalarını daha karmaşık hale getiriyor.