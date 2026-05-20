Trump'ın İran'a karşı çelişkili mesajlarının kaynağı ne?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada İran’a yönelik tehdit ve suçlamalarını bir kez daha tekrar ederken, Washington yönetiminin Tahran politikasındaki çelişkili söylemleri dikkat çekti. Trump’ın aynı konuşma içinde hem İran’a karşı askeri baskıyı sürdürme mesajı vermesi hem de Tahran’ın anlaşma yapmak istediğini savunması, ABD’nin bölgedeki stratejik belirsizliğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Trump konuşmasında, İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek zorunda olduklarını öne sürerek, “Görevimizi orada hızla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. Ancak ABD Başkanı’nın, İran’a yönelik olası yeni saldırıların ertelenmesini müttefiklerine bağlaması ve ardından Tahran’ın anlaşma arayışında olduğunu iddia etmesi, Washington’un söylem bütünlüğü konusunda soru işaretlerini artırdı.

Son dönemde Trump yönetiminin İran’a ilişkin açıklamalarında sık sık sert tehditler ile diplomasi mesajlarının iç içe kullanılması, uzmanlara göre ABD’nin “maksimum baskı” stratejisinin devamı niteliğinde. Analistler, Washington’un geçmişte Irak, Libya ve Venezuela gibi ülkelerde de ekonomik yaptırımlar, askeri tehditler ve diplomatik baskıyı eş zamanlı kullanarak siyasi sonuç almaya çalıştığını hatırlatıyor. Ancak İran’ın son yıllarda geliştirdiği bölgesel caydırıcılık kapasitesi ve direniş ekseniyle kurduğu koordinasyonun, ABD’nin beklentilerini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Trump ayrıca, “İran konusunda olağanüstü bir iş yaptık ve onlar asla nükleer silaha sahip olmayacak” diyerek Washington’un politikalarını başarı olarak göstermeye çalıştı. Buna karşın uluslararası gözlemciler, ABD’nin 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin bölgedeki gerilimi artırdığına ve diplomatik süreci zayıflattığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Washington’un anlaşmadan çekildikten sonra İran’a yönelik ağır yaptırımlar uygulaması, Tahran’ın nükleer faaliyetlerini yeniden genişletmesinde etkili oldu.

ABD Başkanı’nın konuşmasının son bölümünde petrol fiyatlarına değinmesi ise dikkat çekti. Trump, “Yakında petrol fiyatları ciddi şekilde düşecek” diyerek İran dosyasını küresel enerji piyasalarıyla ilişkilendirdi. Ekonomi uzmanları, Washington’un Ortadoğu politikalarının çoğu zaman enerji güvenliği, petrol arzı ve küresel piyasalardaki Amerikan çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın dünya enerji ticaretindeki kritik konumu nedeniyle İran’a yönelik her askeri veya siyasi baskının petrol piyasalarında doğrudan etkiler oluşturduğu ifade ediliyor.

Bölgesel uzmanlar, Trump’ın açıklamalarının bir yandan iç kamuoyuna “güçlü liderlik” mesajı verme amacı taşıdığını, diğer yandan enerji piyasalarını yönlendirmeye dönük ekonomik bir söylem içerdiğini değerlendiriyor. Ancak İran’ın son dönemde savunma kapasitesini artırması ve bölgesel müttefikleriyle koordinasyonunu sürdürmesi, Washington’un askeri baskı politikasının maliyetini yükselten temel unsurlar arasında gösteriliyor.