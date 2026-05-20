Kremlin: Rusya ve Çin arasında enerji konusunda çok önemli anlaşmaya varıldı

20 Mayıs 2026 - 16:30
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Moskova ve Pekin’in enerji alanında çok önemli bir konuda anlaşmaya vardığını belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bugün Çin’in başkenti Pekin’i ziyaret eden Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelere dair Rus medyasına açıklamada bulundu. Rus yetkili, görüşmelerin nasıl geçtiği sorusuna, “Genel olarak olumlu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok farklı konuyu ele aldık. Hem de çok sayıda konuyu. Buna, enerji sektöründeki umut vadeden bir proje de dahil. Diğer ilgi çekici alanlar da.” Uşakov, iki ülke liderinin enerji alanında “çok önemli bir şey konusunda” anlaştığını kaydetti.

