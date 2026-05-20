Orta Doğu Kritik Eşikte: Savaş mı, Müzakere mi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da son dönemde artan askeri hareketlilik ve sertleşen diplomatik söylemler, bölgenin yeni bir kırılma noktasına yaklaştığı yorumlarına yol açtı. Bölgesel ve uluslararası analizlerde, mevcut tablo “savaş ile müzakere arasında daralan bir alan” olarak tanımlanıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar, diplomatik izolasyon girişimleri ve askeri caydırıcılık mesajları üzerinden yürüttüğü baskı stratejisinin, Tahran’ın temel politikalarını değiştirmede sınırlı etki yarattığı değerlendiriliyor. İran tarafı ise nükleer programı ve bölgesel nüfuzu konusunda geri adım atmayacağı yönünde açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

Uzmanlara göre mevcut strateji, İran’ı müzakere masasına zorlamaktan ziyade, karşılıklı güven krizini derinleştiriyor. Özellikle Körfez’de artan askeri varlık, vekil güçler üzerinden süren çatışmalar ve enerji hatlarına yönelik güvenlik endişeleri, bölgesel istikrar açısından risk oluşturuyor.

Diplomatik kaynaklar, arka kapı görüşmelerinin tamamen kesilmediğini ancak somut bir ilerleme sağlanamadığını aktarıyor. Analistler, tarafların geri adım atmaması halinde kontrollü gerilim politikasının beklenmedik bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgenin geleceği, önümüzdeki haftalarda atılacak diplomatik adımlar ve askeri söylemlerin tonuna bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor. Orta Doğu, bir kez daha tarihsel bir eşikte duruyor.