Grönland’da ABD ziyaretine tepki: Biz denek değiliz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Grönland’a yapılan son ABD temasları, adanın sağlık sistemi üzerinden yürütülen ziyaretlerin siyasi anlamı nedeniyle diplomatik tartışmaya yol açtı. ABD’li yetkili Landry’nin Grönland ziyaretinde doktor Joseph Griffin’i de beraberinde getirmesi, Nuuk yönetimi tarafından “sağlık alanının jeopolitik araç haline getirilmesi” olarak değerlendirildi.

Griffin’in adaya “sağlık ihtiyaçlarını değerlendirmek” amacıyla geldiğinin açıklanması, Anna Wangenheim tarafından sert şekilde eleştirildi. Wangenheim, Grönlandlıların geçmişte sağlık politikaları adı altında istismara maruz kaldığını hatırlatarak, bu tür girişimlerin hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bakan Wangenheim, yaptığı açıklamada Grönland’ın coğrafi izolasyonu, sağlık personeli eksikliği ve demografik kırılganlıkları nedeniyle özel bir yapıya sahip olduğunu belirtti. ABD’nin adayı kendi topraklarına dahil etmeye yönelik siyasi söylemlerine dolaylı atıfta bulunan Wangenheim, “Grönlandlılar bir jeopolitik projenin denekleri değildir” ifadelerini kullandı. Sağlık sisteminin ancak saygıya dayalı işbirliği ve yerel iradeye uygun şekilde geliştirilebileceğini vurguladı.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen da Washington ve ABD’nin Kopenhag Büyükelçiliği ile yapılan görüşmelerin ardından benzer bir tutum sergiledi. Nielsen, sağlık alanındaki bilgi taleplerinin yalnızca diplomatik kanallar üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirterek, Grönland halkının “satılık olmadığını” ve kendi kaderini tayin hakkının tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik ilgi ve açıklamaları ise bölgede tansiyonu artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Trump’ın daha önce Grönland’a büyük bir hastane gemisi gönderileceğini açıklamasına rağmen bu girişimin hayata geçmemesi, ABD’nin adaya yönelik politikalarının güvenilirliği konusunda soru işaretleri doğurdu.

Tartışmaların bir diğer boyutunu ise Danimarka’nın geçmişte Grönland’daki İnuit nüfusa yönelik uygulamaları oluşturuyor. 1960’lı ve 1970’li yıllarda yürütülen ve “spiral kampanyası” olarak bilinen süreçte binlerce kadın ve kız çocuğuna rızaları dışında doğum kontrolü uygulanması, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Danimarka hükümeti bu uygulamaları “sistematik ayrımcılık” olarak kabul etmiş ve 2025 yılında resmî özür açıklaması yapmıştı.

1953’e kadar Danimarka’nın sömürgesi olan Grönland’da en az 4.500 kişinin bu uygulamalardan etkilendiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tarihsel arka planın günümüzde sağlık ve nüfus politikaları üzerinden yürütülen her türlü dış müdahaleye karşı toplumsal hassasiyeti artırdığını ifade ediyor.

Genel değerlendirmelere göre, Grönland’da sağlık alanı üzerinden yürütülen diplomatik temaslar yalnızca teknik işbirliği değil, aynı zamanda egemenlik, nüfus politikaları ve jeopolitik nüfuz mücadelesi bağlamında da okunuyor.