Barış Süreci Tıkandı, AB Rusya İçin Yeni Arabulucu Arayışında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası diplomasi kulislerinde konuşulanlara göre, ABD’de Donald Trump yönetimi sırasında yürütülen barış temaslarının sonuçsuz kalmasının ardından Avrupa Birliği yeni bir diplomatik girişim başlatmaya hazırlanıyor. AB yetkililerinin, Rusya ile doğrudan temas kurabilecek ve taraflar arasında güven inşa edebilecek bir arabulucu arayışına girdiği bildirildi.

Brüksel’de yapılan değerlendirmelerde, mevcut tıkanıklığın aşılabilmesi için hem Moskova hem de Batılı başkentler nezdinde kabul görebilecek bir ismin veya ülkenin devreye sokulması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Diplomatik kaynaklar, taraflar arasındaki güven eksikliğinin müzakerelerin önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini belirtiyor.

AB içinde bazı ülkelerin daha aktif bir rol üstlenme eğiliminde olduğu, diğerlerinin ise sürecin Birlik çatısı altında yürütülmesini savunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve tarafsız üçüncü ülkelerin de potansiyel arabulucu seçenekleri arasında değerlendirildiği konuşuluyor.

Analistler, Avrupa’nın diplomatik hamlesinin hem kıta güvenliği hem de enerji ve ekonomik istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki haftalarda Brüksel’den gelecek resmi açıklamaların, sürecin yönünü daha net ortaya koyması bekleniyor.