Çin: İran'a karşı savaş durdurulmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası sistemde gerilimin arttığı bir dönemde yaptığı açıklamada, İran’a yönelik savaşın sona erdirilmesi ve müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulundu. Şi’nin açıklamaları, Batı Asya'da çatışmaların küresel ekonomi ve enerji güvenliği üzerindeki etkilerine yönelik Pekin’in artan endişesini yansıttı.

Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede konuşan Şi Cinping, bölgedeki durumun kritik bir aşamaya girdiğini belirterek, Orta Doğu’nun “savaşın genişlemesi yerine barışa geçişe hazır olması gerektiğini” ifade etti. Çin lideri, çatışmaların tamamen durdurulmasının uluslararası istikrar açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

Şi Cinping ayrıca, İran dosyasına doğrudan atıfta bulunarak, askeri gerilim yerine diplomatik çözüm yollarının öncelik kazanması gerektiğini söyledi. Açıklamada, “savaşın devam etmesinin enerji arzı ve küresel ticaret üzerinde ciddi baskı oluşturduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Çin lideri, küresel sistemde artan kutuplaşmaya dikkat çekerek mevcut uluslararası düzeni “hegemonya ve bölünme eğilimleriyle karakterize edilen bir yapı” olarak tanımladı. Pekin yönetimi, Rusya ile birlikte daha adil ve çok kutuplu bir küresel yönetişim sistemi oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Analistler, Çin’in İran konusunda yaptığı bu tür açıklamaların, Pekin’in enerji güvenliği, Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret akışı ve Kuşak-Yol Girişimi’nin istikrarı açısından bölgesel çatışmaların kontrol altına alınmasına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Rusya ile artan stratejik koordinasyon ise Batı merkezli küresel düzene karşı alternatif bir güç dengesi arayışı olarak değerlendiriliyor.