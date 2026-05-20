ABD’li gazeteci: İsrail'e mali yardımlar durmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’li muhafazakâr gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak Tel Aviv’in izlediği politikaların İsrail’i stratejik bir çöküşe sürüklediğini savundu. Carlson, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri ve mali desteğin de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna dayandırılan haberlere göre Carlson, Netanyahu’nun politikalarının İsrail’i “yıkıma sürüklediğini” belirterek Washington’un Tel Aviv’e verdiği askeri yardımların kesilmesi çağrısında bulundu. Carlson ayrıca İsrail’in yürüttüğü politikaların ABD’yi farklı çatışmalara çektiğini ve Amerikan dış politikasını doğrudan etkilediğini öne sürdü.

Bu açıklamalar, ABD içinde İsrail politikalarına yönelik eleştirilerin giderek daha görünür hale geldiği bir dönemde geldi. Özellikle son yıllarda Washington’un Ortadoğu’daki askeri angajmanları, kamuoyunda maliyet ve strateji tartışmalarını artırırken, İsrail’e verilen destek de bu tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamele ve işkence iddialarına ilişkin uluslararası medya kuruluşlarının yaklaşımını eleştirdi. Albanese, bazı büyük medya organlarının bu iddiaları uzun süre görmezden geldiğini ve ancak daha sonra gündeme taşıdığını ifade etti.

Albanese, Birleşmiş Milletler Ajansları, insan hakları örgütleri ve bağımsız raporların Filistinli tutuklulara yönelik sistematik kötü muameleyi belgelediğini belirterek, bu durumun uluslararası bilgi akışında ciddi bir çarpıtma tartışması yarattığını söyledi. Açıklamalar, Gazze ve işgal altındaki bölgelerdeki insan hakları ihlalleri tartışmalarının küresel medyada nasıl yer bulduğuna ilişkin yeni bir eleştiri dalgasını beraberinde getirdi.

Genel değerlendirmelere göre bu açıklamalar, hem ABD iç siyasetinde İsrail’e verilen desteğe yönelik eleştirilerin artığını hem de Filistin meselesinin uluslararası medya ve hukuk kurumları üzerinden yeniden yoğun biçimde tartışıldığını gösteriyor.