İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei'de İbrahim Reisi için anma mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hamanei, Şehit Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin şehadetinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Reisi’nin yarım kalan cumhurbaşkanlığı döneminin “ülkeye hizmet, halk için fedakârlık ve bağımsızlığı koruma konusunda önemli bir ölçü oluşturduğunu” vurguladı.

Ayetullah Mucteba Hamanei’nin yayımladığı mesajda, “Hizmet Şehitleri” olarak anılan şehit Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Al-i Haşim, eski Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki isimler anıldı.

Mesajda, İslam Cumhuriyeti tarihinde görev başında şehit düşen isimlerin, “İmam Humeyni ve İslam İnkılabı mektebinin yetiştirdiği fedakâr kadrolar” olduğu belirtilerek, onların “samimi ve mücahitçe hizmet anlayışını kanlarıyla imzaladığı” ifade edildi.

Ayetullah Hamanei, Şehit Reisi’nin öne çıkan özellikleri arasında sorumluluk bilinci, genç kadrolara verdiği önem, adalet anlayışı, aktif diplomasi ve halkla iç içe olmasını gösterdi. Bu özelliklerin, özellikle Direniş Cephesi güçleri ve İran dostları arasında umut ve güven oluşturduğu kaydedildi.

Mesajda, Reisi’nin manevi yönüne de dikkat çekilerek, halkın ona gösterdiği yoğun ilgi ve cenaze törenindeki büyük katılımın bu bağın göstergesi olduğu belirtildi.

İran lideri ayrıca, İran halkının “iki küresel terör ordusuna karşı yürüttüğü tarihi direnişe” işaret ederek, mevcut şartların İslam Cumhuriyeti yetkililerine daha ağır sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

Ayetullah Hamanei, devlet kurumları ile halk arasındaki birlik ve dayanışmanın korunmasının önemine vurgu yaparken, özellikle ekonomik sorunların çözümü, sahada aktif yönetim anlayışı ve halkın ülkenin ilerleme sürecine daha güçlü katılımının gerekli olduğunu belirtti.

Mesajın sonunda ise İran halkına hizmet yolunda hayatını kaybeden şehitler için rahmet dilendi ve İranlı yetkililerin “ilahi yardım ve İmam Mehdi’nin (a.c) duasıyla” desteklenmesi temennisinde bulunuldu.