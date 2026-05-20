Kahire’den Körfez Hamlesi: El-Ezher’den BAE’ye Destek Arayışı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da İran merkezli gerilim yeniden tırmanırken, Mısır’ın bölgesel pozisyonunu güçlendirmeye dönük yeni diplomatik adımlar attığı ileri sürülüyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kahire yönetimi, artan gerilimi Körfez ülkeleriyle ortak bir siyasi zeminde konsolide etmek için el-Ezher’in dini ve sembolik etkisinden yararlanmayı hedefliyor.

İddialara göre Mısır yönetimi, Sünni dünyanın en etkili dini kurumlarından biri olarak kabul edilen el-Ezher’den, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez monarşilerine açık destek içeren bir açıklama yapmasını talep etti. Bu girişimin, İran’a karşı oluşan bölgesel blokta Mısır’ın daha görünür bir pozisyon almasını amaçladığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, el-Ezher’in doğrudan siyasi krizlerde tarafmış gibi konumlandırılmasının hem kurumun geleneksel dini otoritesini hem de bölgesel dengeleri etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Buna karşın Kahire yönetiminin, özellikle Körfez sermayesi ve güvenlik iş birlikleri açısından BAE ve diğer monarşilerle yakın durmayı stratejik bir zorunluluk olarak gördüğü ifade ediliyor.

Söz konusu iddialara ilişkin Mısır yönetiminden veya el-Ezher’den resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak bölgedeki İran-Körfez geriliminin yeni diplomatik ve dini söylemler üzerinden şekillenmeye başlaması, önümüzdeki dönemde daha geniş yankı uyandırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.