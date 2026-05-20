İran savaşı Trump'ı koltuğundan ediyor: Oy oranı yüzde 37'ye geriledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump yönetimine yönelik kamuoyu desteği, son aylarda sınırlı bir toparlanma gösterse de genel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Associated Press ile NORC at the University of Chicago tarafından 14–18 Mayıs tarihleri arasında 1117 yetişkinle yapılan ankete göre Trump’ın genel onay oranı yüzde 37 seviyesinde ölçüldü.

Anket, bu oranın nisan ayına kıyasla hafif bir artış gösterdiğini ortaya koyarken, ABD iç siyasetinde derin bir kutuplaşmanın sürdüğüne işaret etti. Demokrat seçmenlerin neredeyse tamamı Trump’ın başkanlık performansını onaylamazken, bağımsız seçmenlerde de yaklaşık her 10 kişiden 7’sinin olumsuz görüş bildirdiği kaydedildi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde ise toplumun yalnızca üçte biri yönetimin performansını olumlu buldu. Cumhuriyetçi seçmenler arasında bu oran daha yüksek olsa da her 10 kişiden 6’sının ekonomik gidişatı desteklediği belirtildi. Ancak önceki döneme kıyasla özellikle Cumhuriyetçi tabanda ekonomi algısında zayıflama dikkat çekti; bu gerilemenin İran’a yönelik askeri gerilim sürecinin başlamasından sonra daha belirgin hale geldiği ifade edildi.

Anket sonuçları ayrıca göç politikalarına ilişkin daha karmaşık bir tablo ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 45’i yönetimin göçmenlik politikalarını onayladığını belirtirken, bu alanın Trump’ın görece daha güçlü olduğu başlıklardan biri olduğu değerlendirildi.

Analistlere göre bu veriler, ABD kamuoyunda dış politika gerilimlerinin ve özellikle İran dosyası gibi yüksek maliyetli krizlerin, ekonomik algı ve siyasi destek üzerinde doğrudan etkili olduğunu gösteriyor. Washington’un son dönemdeki askeri ve jeopolitik hamleleri, iç politikada destek konsolidasyonu sağlamakta sınırlı kalırken, özellikle bağımsız seçmenlerin eleştirel tutumu belirleyici olmaya devam ediyor.

Genel tablo, Trump yönetiminin kısmi bir toparlanma yaşasa da geniş toplumsal desteği yeniden tesis etmekte zorlandığını ve ABD siyasetinde derin kutuplaşmanın sürdüğünü ortaya koyuyor.